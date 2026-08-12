Психолог Стригунова: тренд на "тихие обеды" может говорить о неблагополучии в коллективе

Зумеры все чаще выбирают "тихий обед" как быстрый способ перезагрузиться на работе: молодые сотрудники выделяют хотя бы 20 минут на время без гаджетов и разговоров с кем-либо. Как в действительности это может повлиять на психологическое состояние, разбиралась Москва 24.

Границы эффективности

Молодые специалисты все чаще ищут новые способы восстановить силы прямо во время рабочего дня. Они выбирают уединенное место, не отвечают на звонки и рабочие чаты, а также отказываются от какого-либо общения. Подобная практика получила название "тихий обед".

Как сообщает газета "Известия" со ссылкой на HR-директора строительной компании Валентину Романову, работодателям стоит внимательнее относиться к запросам сотрудников на такой вид отдыха. Критерием эффективности должны быть результаты, а не видимая занятость в течение дня.



Валентина Романова HR-директор строительной компании Фокус бизнеса окончательно сместился с имитации бурной деятельности на реальную результативность. Если специалист качественно выполняет задачи и соблюдает сроки, постоянная визуальная доступность не должна быть обязательным требованием.

Специалист уточнила, что восстановление у каждого сотрудника происходит по-своему: одному нужен разговор, другому – уединение или пауза без экранов. Работодатели, которые учитывают такие различия, выигрывают в долгосрочной перспективе. По ее словам, сотрудник, способный перезагружаться в течение дня, работает продуктивнее того, кто держится на пределе и рискует выгореть.

Независимый HR-эксперт Зулия Лоикова подтвердила, что практика "тихого перерыва" действительно набирает популярность, особенно среди молодых специалистов. В разговоре с Москвой 24 она подчеркнула, что тренд стал заметным явлением текущего года.

Зумеры все чаще отказываются от шумных посиделок в столовой в пользу уединенного отдыха для переключения внимания.





Зулия Лоикова независимый HR-эксперт Более того, представители поколения Z склонны фокусироваться на себе и на саморелаксации, они более предрасположены к изоляции. В качестве способа перезагрузки они выбирают прогулку в одиночестве, тихое место в офисе или полное отключение уведомлений, чтобы по-настоящему восстановиться.

Специалист уточнила, что сотрудники имеют полное право не отвечать на рабочие сообщения и звонки во время перерыва. Кроме того, они могут распоряжаться данным временем на свое усмотрение. Трудовой кодекс четко определяет обеденный перерыв как время отдыха, которое не включается в рабочие часы – об этом гласит статья 108 ТК РФ.

"Исключение составляют лишь сотрудники с ненормированным графиком, для которых обязанность оставаться на связи в определенные периоды может быть закреплена отдельно. Кроме того, законодательство прямо не запрещает дробление одного перерыва на несколько коротких. Однако существуют важные ограничения", – объяснила она.

Согласно статье 108 ТК РФ, общая продолжительность перерыва должна составлять не менее 30 минут и не более 2 часов. Ключевое условие: каждая часть разделенного перерыва не может быть короче получаса.

Время и порядок предоставления обеденного отдыха обычно устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка компании или же соглашением между сотрудником и работодателем. Возможность делить обед на части нужно обсуждать с руководством, и оно вправе не соглашаться на такой график, заключила эксперт.

Все ли в порядке?

В течение рабочего дня сотрудник находится в своего рода аквариуме: на него смотрят, с ним общаются, ему постоянно пишут. Когда наступает обед, он должен бы выдохнуть, но продолжает находиться в напряжении, поскольку нужно поддерживать разговор с коллегами, улыбаться и обсуждать задачи, рассказала Москве 24 семейный психолог и писатель Радмила Стригунова.

По ее словам, в таких обстоятельствах сотрудник не отдыхает, а просто продолжает трудиться, но в неформальной обстановке. Это выматывает даже сильнее, чем сама работа.





Радмила Стригунова семейный психолог и писатель "Тихий обед" в таком случае – это здоровая реакция психики, попытка расслабиться, остановиться и побыть с собой, а не в компании. Это действует как перезагрузка телефона: если вовремя не сделать паузу, он начинает зависать. То есть подобный подход не модный тренд, а, скорее, способ "спастись".

Особенно такой формат важен для занятых умственным трудом – программистов, аналитиков и других специалистов, которым критически необходимы тишина и восстановление.

"Однако есть и минус: часто, уходя в сторону, человек выпадает из жизни коллектива. Во время общего обеда решаются важные вопросы: кто-то договаривается, узнает новости, звонит, приглашает. Более того, постоянное стремление уходить на обед в одиночестве может стать индикатором неблагополучия в коллективе", – объяснила эксперт.

Психолог уверена, что, если люди выбирают добровольную изоляцию вместо совместного времяпрепровождения, значит, атмосфера в команде оставляет желать лучшего. Это сигнал для руководства, а не работников.

"Кроме того, одиночный обед может быть вреден для тех, кто использует его как способ избежать общения. Если человек уходит в изоляцию из-за страха перед окружающими, то это не отдых, а усиление собственных тревог, что в долгосрочной перспективе только усугубит ситуацию", – предупредила Стригунова.

Особенно это опасно для новых сотрудников, которым необходимо вливаться в коллектив, знакомиться и понимать внутренние процессы. Если новичок с самого начала выбирает тишину, он рискует остаться белой вороной и впоследствии столкнуться с трудностями адаптации, предостерегла психолог.