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13 августа, 19:11

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Психолог Стригунова: тренд на "тихие обеды" может говорить о неблагополучии в коллективе

"Тихие обеды": почему зумеры сбегают от коллег во время перерывов

Зумеры все чаще выбирают "тихий обед" как быстрый способ перезагрузиться на работе: молодые сотрудники выделяют хотя бы 20 минут на время без гаджетов и разговоров с кем-либо. Как в действительности это может повлиять на психологическое состояние, разбиралась Москва 24.

Границы эффективности

Фото: 123RF.com/elenaperova

Молодые специалисты все чаще ищут новые способы восстановить силы прямо во время рабочего дня. Они выбирают уединенное место, не отвечают на звонки и рабочие чаты, а также отказываются от какого-либо общения. Подобная практика получила название "тихий обед".

Как сообщает газета "Известия" со ссылкой на HR-директора строительной компании Валентину Романову, работодателям стоит внимательнее относиться к запросам сотрудников на такой вид отдыха. Критерием эффективности должны быть результаты, а не видимая занятость в течение дня.

Фокус бизнеса окончательно сместился с имитации бурной деятельности на реальную результативность. Если специалист качественно выполняет задачи и соблюдает сроки, постоянная визуальная доступность не должна быть обязательным требованием.
Валентина Романова
HR-директор строительной компании

Специалист уточнила, что восстановление у каждого сотрудника происходит по-своему: одному нужен разговор, другому – уединение или пауза без экранов. Работодатели, которые учитывают такие различия, выигрывают в долгосрочной перспективе. По ее словам, сотрудник, способный перезагружаться в течение дня, работает продуктивнее того, кто держится на пределе и рискует выгореть.

Независимый HR-эксперт Зулия Лоикова подтвердила, что практика "тихого перерыва" действительно набирает популярность, особенно среди молодых специалистов. В разговоре с Москвой 24 она подчеркнула, что тренд стал заметным явлением текущего года.

Зумеры все чаще отказываются от шумных посиделок в столовой в пользу уединенного отдыха для переключения внимания.

Более того, представители поколения Z склонны фокусироваться на себе и на саморелаксации, они более предрасположены к изоляции. В качестве способа перезагрузки они выбирают прогулку в одиночестве, тихое место в офисе или полное отключение уведомлений, чтобы по-настоящему восстановиться.
Зулия Лоикова
независимый HR-эксперт

Специалист уточнила, что сотрудники имеют полное право не отвечать на рабочие сообщения и звонки во время перерыва. Кроме того, они могут распоряжаться данным временем на свое усмотрение. Трудовой кодекс четко определяет обеденный перерыв как время отдыха, которое не включается в рабочие часы – об этом гласит статья 108 ТК РФ.

"Исключение составляют лишь сотрудники с ненормированным графиком, для которых обязанность оставаться на связи в определенные периоды может быть закреплена отдельно. Кроме того, законодательство прямо не запрещает дробление одного перерыва на несколько коротких. Однако существуют важные ограничения", – объяснила она.

Согласно статье 108 ТК РФ, общая продолжительность перерыва должна составлять не менее 30 минут и не более 2 часов. Ключевое условие: каждая часть разделенного перерыва не может быть короче получаса.

Время и порядок предоставления обеденного отдыха обычно устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка компании или же соглашением между сотрудником и работодателем. Возможность делить обед на части нужно обсуждать с руководством, и оно вправе не соглашаться на такой график, заключила эксперт.

Все ли в порядке?

Фото: depositphotos/SarkisSeysian

В течение рабочего дня сотрудник находится в своего рода аквариуме: на него смотрят, с ним общаются, ему постоянно пишут. Когда наступает обед, он должен бы выдохнуть, но продолжает находиться в напряжении, поскольку нужно поддерживать разговор с коллегами, улыбаться и обсуждать задачи, рассказала Москве 24 семейный психолог и писатель Радмила Стригунова.

По ее словам, в таких обстоятельствах сотрудник не отдыхает, а просто продолжает трудиться, но в неформальной обстановке. Это выматывает даже сильнее, чем сама работа.

"Тихий обед" в таком случае – это здоровая реакция психики, попытка расслабиться, остановиться и побыть с собой, а не в компании. Это действует как перезагрузка телефона: если вовремя не сделать паузу, он начинает зависать. То есть подобный подход не модный тренд, а, скорее, способ "спастись".
Радмила Стригунова
семейный психолог и писатель

Особенно такой формат важен для занятых умственным трудом – программистов, аналитиков и других специалистов, которым критически необходимы тишина и восстановление.

"Однако есть и минус: часто, уходя в сторону, человек выпадает из жизни коллектива. Во время общего обеда решаются важные вопросы: кто-то договаривается, узнает новости, звонит, приглашает. Более того, постоянное стремление уходить на обед в одиночестве может стать индикатором неблагополучия в коллективе", – объяснила эксперт.

Психолог уверена, что, если люди выбирают добровольную изоляцию вместо совместного времяпрепровождения, значит, атмосфера в команде оставляет желать лучшего. Это сигнал для руководства, а не работников.

"Кроме того, одиночный обед может быть вреден для тех, кто использует его как способ избежать общения. Если человек уходит в изоляцию из-за страха перед окружающими, то это не отдых, а усиление собственных тревог, что в долгосрочной перспективе только усугубит ситуацию", – предупредила Стригунова.

Особенно это опасно для новых сотрудников, которым необходимо вливаться в коллектив, знакомиться и понимать внутренние процессы. Если новичок с самого начала выбирает тишину, он рискует остаться белой вороной и впоследствии столкнуться с трудностями адаптации, предостерегла психолог.

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