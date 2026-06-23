Эксперт Копейкина: высококвалифицированные работники чаще отказываются от роли начальника

В мире появился новый тренд – сотрудники массово отказываются занимать руководящие посты, заявили эксперты. Причина в нежелании обрекать себя на проблемы, дополнительную ответственность, а также в не всегда сопоставимой по нагрузке зарплате. Подробности – в материале Москвы 24.

Гармония в приоритете

Сотрудники перестали ставить перед собой цель подняться до вершины карьерной лестницы, сообщило издание Forbes со ссылкой на отчет ведущего мирового консалтингового агентства по подбору персонала.

Работники стали отказываться от руководящих позиций, выбирая спокойствие и душевную гармонию. По данным опроса, 52% зумеров не хотят быть менеджерами среднего звена. При этом 72% предпочли бы выбрать карьерный путь, ориентированный на личностный рост и развитие навыков, а не на высокую должность.

Карьерный консультант, тренер метанавыков и психолог Екатерина Копейкина подтвердила, что тренд действительно существует. Как отметила эксперт в разговоре с Москвой 24, люди не особо рвутся на такие позиции, а те, кто уже занял этот пост, часто жалеют.





Екатерина Копейкина карьерный консультант, тренер метанавыков и психолог Типичная причина отказа – больше ответственности, меньше ресурсов, а это прямой путь к выгоранию. У человека становится меньше времени, меньше свободы, при этом нужно тратить больше сил и отвечать за большую команду. Также нужно осваивать определенные навыки.

Кроме того, один из главных плюсов высокой должности – заработная плата – имеет нюансы. Обычно у руководителей она выше, чем у подчиненных, но в реальности есть ряд отраслей, где зарплатный разрыв между старшим специалистом и начальником незначительный, добавила эксперт.

"Именно высококвалифицированные специалисты, то есть те, у кого хорошо развиты рабочие навыки, часто отказываются от повышения. Например, это могут быть рабочие, дизайнеры, инженеры. Они предпочитают оставаться на своих высокооплачиваемых и стабильных рабочих местах", – добавила Копейкина.

Те, кто решается на карьерный рост, могут столкнуться с разочарованием. Например, необходимостью повышать свои профессиональные навыки, особенно те, которые вызывают сложности.

"Новые начальники часто сталкиваются с корпоративной культурой: необходимостью налаживать коммуникацию между отделами, специалистами. Или понимают бесполезность ряда вещей, и им приходится кого-то увольнять", – рассказала консультант.

Положительные моменты от карьерного роста получают те, кто готов делегировать часть задач подчиненным и контролировать их выполнение. Также это сотрудники, у которых есть широкомасштабное видение развития компании или проекта: такие с энтузиазмом воплощают идеи в жизнь, а руководящий статус им только помогает.

"Часто такие инициативные работники есть в самой компании, поэтому руководителям лишь стоит обратить на них внимание. Если же только предстоит сделать предложение о карьерном росте будущему кандидату, то важно уметь "продать" повышение. Подсветить выгодные условия: график работы, зарплату, дополнительные привилегии, чтобы сделать переход плавным", – указала специалист.

В свою очередь, независимый HR-эксперт Зулия Лоикова отметила: страх руководить не отразится на кадровом резерве компании, если сделать управление в команде привлекательной, а не "карательной" должностью. Например, можно снизить внутреннюю бюрократию, убрать избыточную отчетность и дать реальные полномочия сотруднику.

"Подводить к руководству нужно постепенно: контролировать загруженность менеджера, проводить обучения, оказывать помощь и поддержку на начальных этапах", – добавила эксперт в беседе с Москвой 24.

Ряду специалистов, особенно молодежи, можно попробовать давать управленческие функции без полного погружения.





Зулия Лоикова независимый HR-эксперт Далее важно внедрить наставничество. Оно строится вокруг реальных управленческих задач и взаимодействия между опытными руководителями и сотрудниками с достаточно высоким потенциалом. Это поможет обмениваться информацией, опытом, быстро учиться на реальных примерах, формировать управленческий резерв внутри компании.

Важно уметь создать прозрачную среду, где работников спрашивают, чего они хотят и какие у них долгосрочные цели. Компании, где работники чувствуют важность роста как специалиста без перехода в руководство, показывают более высокий уровень вовлеченности и удержания кадров, заключила она.

Страх занять место капитана тонущего корабля

Дополнительным фактором страха может быть высокая неопределенность внешней среды, когда цена ошибки руководителя возрастает. Плюс требования к скорости принятия решений и эмоциональной устойчивости становятся значительно выше, рассказала Москве 24 бизнес-психолог, советник по управлению и принятию решений Елизавета Майер.



Елизавета Майер бизнес-психолог, советник по управлению и принятию решений Также нередко работнику предлагают занять место капитана тонущего корабля ("расстрельную должность"): когда подразделение уже находится в кризисе, команда демотивирована, показатели снижаются. В этом случае новому руководителю предстоит отвечать за последствия решений, принятых задолго до его назначения.

В таких условиях сотрудники воспримут повышение как высокий карьерный риск. При этом важно не спешить и взвесить решение, несмотря на тревогу и страх, чтобы не столкнуться с сожалением и ощущением упущенного шанса через несколько лет, подчеркнула специалист.

Психолог посоветовала рассматривать управленческое развитие как естественный этап карьеры. Особенно это касается тех, кому интересно влиять на результат через развитие других людей, выстраивание процессов и принятие решений в условиях неопределенности.

"В свою очередь, сотрудникам, получающим максимальное профессиональное удовлетворение от индивидуальной экспертной работы, исследовательской деятельности и решения специализированных задач, стоит развивать экспертную траекторию, поскольку современный рынок предоставляет возможности высокого дохода и профессионального признания без обязательного перехода в управление", – добавила Майер.

Тем, кто принял на себя роль руководителя, в адаптации поможет регулярная обратная связь от наставника и обучение практическим управленческим навыкам. В первое время важно сосредоточиться на понимании команды, распределении ответственности и коммуникации. В целом новому начальнику важно научиться воспринимать себя как лидера, чтобы чувствовать себя увереннее, заключила бизнес-психолог.