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10 августа, 22:46

Транспорт

Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию

Фото: 123RF.com/aedka123

Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Мера принята в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. В ведомстве уточнили, что это нужно для обеспечения безопасности полетов.

На этом фоне пассажиров предупредили о возможных изменениях в расписании рейсов. Их попросили следить за статусом рейса с помощью онлайн-табло аэропорта.

Ранее в аэропорту Жуковский были сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В Росавиации сообщали, что меры вводились для обеспечения безопасности полетов. В настоящее время авиагавань работает в штатном режиме.

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