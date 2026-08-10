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Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Мера принята в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. В ведомстве уточнили, что это нужно для обеспечения безопасности полетов.

На этом фоне пассажиров предупредили о возможных изменениях в расписании рейсов. Их попросили следить за статусом рейса с помощью онлайн-табло аэропорта.

Ранее в аэропорту Жуковский были сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В Росавиации сообщали, что меры вводились для обеспечения безопасности полетов. В настоящее время авиагавань работает в штатном режиме.

