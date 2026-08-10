В Домодедово и Жуковском ввели временные ограничения

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения на работу. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Сейчас обе авиагавани принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Такое решение связано с введением временных ограничений на использование воздушного пространства.

"Меры приняты для обеспечения безопасности полетов", – говорится в сообщении.

При этом ранее в Домодедово уже вводились аналогичные меры. Кроме того, они действовали и в аэропорту Внуково – авиагавань осуществляла прием и вылет рейсов только после одобрения профильных органов. Через время все ограничения сняли.