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10 августа, 15:39

Транспорт

Движение в тоннеле под Каширским шоссе стало двусторонним

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

В тоннеле под Каширским шоссе изменили схему движения – теперь оно двустороннее. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Благодаря проекту Центра организации дорожного движения (ЦОДД) там сделали встречную полосу, чтобы водители при движении в сторону центра могли съезжать с Каширского шоссе в тоннель и менять направление.

Также обустроен въезд с дублера и прилегающей территории, организовано круговое движение в месте пересечения дублера и съезда к стоянке автобусов. Кроме того, увеличен радиус поворота на выезде из тоннеля для быстрого выезда на Каширское шоссе по направлению в область и поворота к жилой застройке.

Нововведение позволит автомобилистам объезжать перекресток с Ясеневой улицей, который часто бывает загружен. Это сокращает до 700 метров расстояния и экономит до 5–7 минут в пути. Помимо этого, автобусам будет удобнее выезжать на магистраль со стоянки.

Маршрут должен стать более востребованным, когда откроется Проектируемый проезд № 5388, соединяющий Каширское шоссе и Гурьевский проезд.

Вместе с тем в Москве идет строительство автомобильной эстакады по основному ходу шоссе Энтузиастов. После ее открытия водители смогут свободно проезжать через перекресток без светофоров.

В рамках проекта также предусмотрено строительство прилегающих дорог, бокового проезда вдоль шоссе Энтузиастов и подземного пешеходного перехода. Там же проложат трамвайные пути.

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