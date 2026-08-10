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10 августа, 16:32

Наука

Археологи из ЮУрГУ впервые нашли фрагменты посуды в древней шахте под Челябинском

Фото: depositphotos/krugloff

Археологи, в том числе из Южно-Уральского государственного университета, впервые в России исследовали древнюю шахту бронзового века в Кизильском районе Челябинской области. Специалисты опустились на глубину более восьми метров и обнаружили тысячи артефактов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вуза.

Среди находок – фрагменты керамической посуды, кости животных и каменные орудия труда. Шахта относится к XVII–XVI векам до нашей эры, этот период связан с алакульской культурой.

"Самой массовой находкой оказались фрагменты керамической посуды с характерным для алакульской культуры орнаментом из штрихованных треугольников. Также археологи нашли кости животных – основу рациона горняков составляли мясо и молоко коров, овец и коз", – говорится в сообщении.

В шахте ученые обнаружили каменные кайла для дробления породы и противовесы для подъемного механизма, похожего на колодезный журавль. Кроме того, найдено около 50 керамических дисков из стенок сосудов одинакового размера – предположительно, они предназначались для игры.

Исследования зубов животных показали, что скот пригоняли с разных территорий в радиусе до 20–30 километров – с запада и с востока. По мнению ученых, поселение могло быть "точкой сборки" для разных коллективов.

Археологам удалось восстановить не только технологию добычи руды, но и климат, питание и социальную организацию древних горняков. В планах исследователей издать обобщающий труд. Сейчас находки проходят лабораторную обработку, позднее они пополнят Музейный фонд РФ.

Ранее в Ленинградской области обнаружили первый могильник эпохи неолита. Находка была сделана на памятнике "Саккиярви Рави – 2", где ранее находили только курганные и грунтовые захоронения. При этом раскопки пока не проводились, специалисты ограничились разведкой и поставили объект на учет.

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