06 августа, 18:48Наука
В Ленобласти обнаружен первый могильник эпохи неолита
Фото: depositphotos/krugloff
Археологи обнаружили первый в Ленинградской области могильник эпохи неолита. Об этом сообщила директор Центра спасательной археологии Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН Наталья Соловьева.
"Обнаружены курганные могильники, грунтовые могильники, но важным, по-настоящему важным открытием стало открытие памятника "Саккиярви Рави – 2", – цитирует ее РИА Новости.
В регионе раньше находили только курганные и грунтовые захоронения, но такого типа – впервые. Археологические раскопки на новом объекте пока не проводились. Специалисты ограничились разведкой, после чего поставили памятник на учет.
Соловьева не уточнила, в каком районе находится могильник, чтобы не привлекать к нему внимание "черных копателей", которые нелегально занимаются археологическими раскопками.
Ранее Сергей Собянин рассказывал, что в Москве во время археологических работ обнаружили фрагменты музыкальных инструментов XVII–XIX веков. В Китайгородском проезде археологи нашли железный варган XVIII–XIX веков, а на улице Солженицына обнаружили костяную флейту XVII–XVIII веков.