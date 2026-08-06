В Ленобласти обнаружен первый могильник эпохи неолита

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Археологи обнаружили первый в Ленинградской области могильник эпохи неолита. Об этом сообщила директор Центра спасательной археологии Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН Наталья Соловьева.

"Обнаружены курганные могильники, грунтовые могильники, но важным, по-настоящему важным открытием стало открытие памятника "Саккиярви Рави – 2", – цитирует ее РИА Новости.

В регионе раньше находили только курганные и грунтовые захоронения, но такого типа – впервые. Археологические раскопки на новом объекте пока не проводились. Специалисты ограничились разведкой, после чего поставили памятник на учет.

Соловьева не уточнила, в каком районе находится могильник, чтобы не привлекать к нему внимание "черных копателей", которые нелегально занимаются археологическими раскопками.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что в Москве во время археологических работ обнаружили фрагменты музыкальных инструментов XVII–XIX веков. В Китайгородском проезде археологи нашли железный варган XVIII–XIX веков, а на улице Солженицына обнаружили костяную флейту XVII–XVIII веков.

