СИТ заявил, что селлеры Wildberries не планируют массово уходить с площадки

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Продавцы Wildberries, пострадавшие в результате атак на объекты компании, пока не принимают решений о массовом закрытии бизнеса или уходе с площадки. Об этом Агентству "Москва" рассказал президент Союза интернет-торговли (СИТ) Виталий Гаврилов.

По его словам, 11 августа СИТ проведет совещание с представителями Wildberries и селлерами, пострадавшими в результате последних событий. До этого говорить о массовом закрытии бизнеса или уходе продавцов преждевременно.

Глава союза отметил, что предприниматели сейчас оценивают масштаб потерь и этот процесс еще не завершен. Гаврилов добавил, что те селлеры, которые уже получили возмещение или находятся в процессе его получения, намерены продолжать работу.

"Однако, судя по настроениям большинства наших селлеров, сегодня они сосредоточены не на закрытии бизнеса, а на решении возникших вопросов и восстановлении своей деятельности", – заключил президент СИТ.

Ранее основательница маркетплейса Татьяна Ким заявила, что удары по объектам Wildberries наносятся террористами, которые безосновательно обвиняют маркетплейс в продаже товаров военного назначения. Предпринимательница отметила, что в действиях нападавших нет ни логики, ни здравого смысла.

В свою очередь, в Минэкономразвития сообщили, что ведомство готовит комплекс мер поддержки предпринимателей, чей бизнес пострадал в результате атак на склады Wildberries. Первоочередная задача этих мер – восстановление бесперебойных поставок товаров потребителям, а также помощь поставщикам и производителям в возобновлении деятельности.