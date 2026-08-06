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06 августа, 17:13

Происшествия

Росздравнадзор проверит частную клинику Москвы после ухудшения состояния пациентки

Фото: 123RF.com/nimon

Росздравнадзор по Москве и Подмосковью начал проверку частной столичной клиники, где пациентке якобы стало плохо во время операции по установке грудных имплантов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Инцидент произошел в клинике на улице Клары Цеткин. По предварительным данным, женщине ввели наркоз, после чего она потеряла сознание. Медики борются за ее жизнь.

"Управление Росздравнадзора по Москве и Московской области выясняет обстоятельства случившегося", – отметили в надзорном ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Москве будут судить косметолога частной клиники, чья пациентка скончалась после неудачно проведенной процедуры по удалению жира. Врача обвинили в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Свою вину косметолог признала.

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