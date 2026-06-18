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18 июня, 13:07

Происшествия

Росздравнадзор проверит сообщения о клинической смерти пациентки в клинике в Москве

Фото: depositphotos/dlpn​ 12

Росздравнадзор выясняет обстоятельства, при которых пациентка частной клиники Москвы впала в состояние клинической смерти. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в комментарии Агентству "Москва".

Ранее СМИ писали, что случай произошел в частной клинике в Большом Кондратьевском переулке. По информации Shot, речь идет о медицинском центре Seline. Женщине стало плохо во время проведения операции. Врачи пытаются спасти пациентку.

По данным канала, клиника успешно работала последние годы. Например, за прошедшие пять лет чистая прибыль учреждения превысила 142 миллиона рублей.

Ранее женщина умерла во время операции по подшиванию матки в частной клинике Благовещенска. Это было плановое хирургическое вмешательство. По факту случившегося следственные органы завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, Росздравнадзор Амурской области начал проверку.

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