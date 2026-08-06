Визит главы дипслужбы Ватикана Галлахера в Москву в конце августа

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Визит секретаря Святого Престола по международным делам архиепископа Пола Ричарда Галлахера в российскую столицу состоится с 25 по 28 августа. Эти даты в интервью ТАСС подтвердил апостольский администратор Архиепархии Божией Матери в Москве епископ Николай Дубинин.

По словам епископа, соответствующая информация была получена от апостольской нунциатуры, и указанные сроки визита верны.

Ранее СМИ сообщили, что лидер КНДР Ким Чен Ын может посетить Владивосток в сентябре 2026 года. Визит может быть связан с Восточным экономическим форумом (ВЭФ).

Также Ким Чен Ын может посетить церемонию открытия автомобильного моста через реку Туманную. Объект должен будет соединить Приморский край с КНДР.