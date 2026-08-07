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Россия примет участие в мемориальной церемонии памяти жертв атомной бомбардировки в Нагасаки 9 августа. Об этом РИА Новости сообщил посол РФ в Японии Николай Ноздрев.

По его словам, решение принято с учетом того, что власти города отказались от политизации мероприятия и подробно разъяснили причины отсутствия приглашений российской стороне в 2022–2024 годах. Как отметил дипломат, тогда речь шла, прежде всего, о вопросах безопасности российской делегации.

"Исходим из важности сохранения памяти об этой трагедии, что служит общей цели предупреждения повторения подобных катастроф в будущем", – подчеркнул Ноздрев.

При этом российский посол не участвовал в церемонии в Хиросиме, поскольку, по его словам, городские власти и в этом году не предоставили удовлетворительных объяснений отсутствия приглашений с 2022 года.

В ходе поездки в Нагасаки Ноздрев также планирует посетить Русское кладбище при буддийском храме Госиндзи, где похоронены более 500 российских соотечественников, включая моряков и военнослужащих.

Ранее в ходе памятной церемонии, посвященной 81-й годовщине атомной бомбардировки Хиросимы, мэр города Кадзуми Мацуи обвинил Россию в использовании ядерного оружия как инструмента запугивания, при этом не упомянув США, которые сбросили бомбы на Хиросиму и Нагасаки в августе 1945 года. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити также не стала упоминать Америку.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал это позором и заявил, что Япония, будучи вассалом США, в какой-то момент станет ронином.