Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 августа, 08:21

Политика

Россия примет участие в церемонии памяти жертв атомной бомбардировки Нагасаки

Фото: depositphotos/ruskpp​

Россия примет участие в мемориальной церемонии памяти жертв атомной бомбардировки в Нагасаки 9 августа. Об этом РИА Новости сообщил посол РФ в Японии Николай Ноздрев.

По его словам, решение принято с учетом того, что власти города отказались от политизации мероприятия и подробно разъяснили причины отсутствия приглашений российской стороне в 2022–2024 годах. Как отметил дипломат, тогда речь шла, прежде всего, о вопросах безопасности российской делегации.

"Исходим из важности сохранения памяти об этой трагедии, что служит общей цели предупреждения повторения подобных катастроф в будущем", – подчеркнул Ноздрев.

При этом российский посол не участвовал в церемонии в Хиросиме, поскольку, по его словам, городские власти и в этом году не предоставили удовлетворительных объяснений отсутствия приглашений с 2022 года.

В ходе поездки в Нагасаки Ноздрев также планирует посетить Русское кладбище при буддийском храме Госиндзи, где похоронены более 500 российских соотечественников, включая моряков и военнослужащих.

Ранее в ходе памятной церемонии, посвященной 81-й годовщине атомной бомбардировки Хиросимы, мэр города Кадзуми Мацуи обвинил Россию в использовании ядерного оружия как инструмента запугивания, при этом не упомянув США, которые сбросили бомбы на Хиросиму и Нагасаки в августе 1945 года. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити также не стала упоминать Америку.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал это позором и заявил, что Япония, будучи вассалом США, в какой-то момент станет ронином.

Читайте также


политиказа рубежом

Как бороться с любителями выкинуть вещи из окна

Для любителей выкинуть мусор из окна может наступить три вида ответственности

Читать
закрыть

Чем опасно посещение популярных ретритов

Психотерапевты заявили о росте количества обращений пациентов после посещения ретритов

Людям с серьезными психическими нарушениями такие группы действительно противопоказаны

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить с секретными тележками в магазинах

Секретные тележки появились в столичных продуктовых: клиентам предлагают приобрести наборы, не видя их содержимого

Читать
закрыть

Почему набравшие максимум на ЕГЭ не могут поступить в вуз

Абитуриенты, набравшие высокие баллы по ЕГЭ, якобы не сумели попасть в желаемый вуз из-за победителей олимпиад

Эксперты уже предложили ввести для олимпиадников специальные квоты

Читать
закрыть

Почему зумеры ходят на собеседования с родителями

Взрослые выполняют роль кадровых агентов: звонят потенциальным работодателям, выясняют детали вакансий и не только

Читать
закрыть

Как защититься от легионеллеза

Вспышки заболевания зафиксированы в Швейцарии и США

Читать
закрыть

Почему мужчины все чаще выбирают "женские" профессии

Парни-мастера ломают стереотипы, набирают миллионы просмотров в соцсетях

Реакция клиентов на мужчин в традиционно женских профессиях еще может быть неоднозначной

Читать
закрыть

Жители подмосковной деревни пожаловались на антисанитарию из-за соседней фермы

Как рассказала одна из жительниц, в деревне "происходит ад": животных на ферме не кормят и не поят

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика