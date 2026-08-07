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07 августа, 09:11

Культура

Первый джазовый вуз может появиться в России

Фото: 123RF.com/valmedia1

Первый в России специализированный вуз по джазовому образованию может появиться в Москве или Санкт-Петербурге. Об этом РИА Новости сообщил народный артист России, джазмен Игорь Бутман.

По его словам, сейчас в стране есть учебные заведения с джазовыми направлениями, однако этого недостаточно. Новый вуз должен готовить не только высококлассных исполнителей, но и музыкальных педагогов.

"Нужна специализированная эстрадно-джазовая школа – такая, как колледж Беркли в Бостоне. Такой вуз необходим как для появления новых высококлассных артистов, так и музыкальных педагогов", – отметил Бутман.

Он уточнил, что проект находится в стадии серьезной проработки. Специалисты готовят методические материалы и концепцию учебного заведения, а также оценивают потенциальное число абитуриентов и варианты приема. Бутман добавил, что создание такого вуза потребует значительных вложений, поскольку необходимо подобрать здание, закупить оборудование и музыкальные инструменты.

Ранее Минобрнауки России предложило ввести экспериментальный тип студенческого жилья – университетские гостиницы с хорошей мебелью, качественным ремонтом и доступной стоимостью.

Эксперимент планируется провести до 2028 года в нескольких заинтересованных вузах, находящихся под патронажем ведомства. Статус университетской гостиницы смогут получить только недавно построенные общежития или те, где прошел капитальный ремонт.

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