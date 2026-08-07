Киноканал "Комедия" назвал самые добрые мемы первой половины 2026 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В топ-5 самых добрых мемов первого полугодия 2026 года вошли пухососы, фрагмент песни "Возьми телефон, детка", фильм "Закулисье реальности", Черемша и Данил Колбасенко, сообщили в пресс-службе киноканала "Комедия".

Рейтинг основан на мониторинге соцсетей и публикаций в СМИ, анализе трендов и реакций пользователей, а также оценках восьми экспертов, исследующих феномен мемов. Среди них – создатель сообщества MDK, в котором почти 12 миллионов подписчиков, Роберто Панчвидзе, соучредитель агентства "Пикчер" Артем Крашенинников, креативный директор "Пикчера" Леша Устьянцев, главный редактор интернет-издания Memepedia Азат Саттаров, автор комиксов Константин Амелин, ИИ-блогер и автор канала "Джимми Нейрон" Евгений Мацкевич и креативный директор, автор блога и студии AI MOLODCA Александр Доброкотов.

Первое место заняли пухососы – вымышленные роботы, придуманные одним из российских креативных агентств. Они напоминают роботов-доставщиков, а по цвету и надписи "Это пухосос" – московские электробусы.

Идея появилась еще в 2024 году, но стала актуальной только в июне 2026-го, когда улицы заполонил тополиный пух. Пользователи начали генерировать новые версии – лужеловы и шашлыкометы. Мацкевич признался, что даже он на мгновение поверил, что пухососы существуют. Леша Устьянцев назвал мем "хорошим ситуативным форсом, который два года ждал своего часа".

Второе место – фрагмент "Возьми телефон, детка" из песни Nobody рэпера Toxis. Мем появился после стрима, на котором исполнитель спел трек и станцевал. Пользователи добавляют отрывок к видео, где кто-то пытается с кем-то связаться, и копируют движения. Крашенинников назвал мем "лютым и идеальным", а Саттаров – "лучшим мемом года на данный момент". Панчвидзе же отметил огромную область применения мема.

Третье место – "Закулисье реальности". Мем возник в 2019 году как пространство из бесконечных пустых коридоров, затем на его основе сняли веб-сериал, а в этом году вышел полнометражный фильм, который породил новую волну мемов. Пользователи добавляют к иллюстрациям предметы, ассоциирующиеся с метро или вузом. Мацкевич отметил, что "круг замкнулся": мем стал фильмом, а фильм – снова мемом.

Четвертое место – Черемша, выдуманный зверь с туловищем льва и головой зайца. Он появился в рамках акции французского креативного агентства, а в 2025 году получил абсурдное имя. Этим летом Черемша стал героем нейросетевых роликов о жизни в СССР. Саттаров назвал тренд "глобальным и мощным, но уж слишком абсурдным", а Мацкевич признал, что детям такое нравится.

Пятое место – Данил Колбасенко. Мем родился после стрима, на котором блогер Кирилл Костюкевич попросил противника продиктовать свой ID-адрес, а услышал детский голос, уверенно назвавший это имя. Ролик вышел в 2024 году, но стал вирусным в начале 2026-го. Амелин отметил, что мем связал поколения своей абсурдностью и простотой. Крашенинников считает, что имя стало нарицательным. Доброкотов назвал мем случайным, но забавным.

Ранее в Роспатент поступила заявка на регистрацию словесного товарного знака "Пухосос". В настоящий момент она находится на формальной экспертизе, то есть на первом этапе рассмотрения. Решение о регистрации либо об отказе будет принято только после проведения экспертизы по существу.

