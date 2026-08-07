Логистический объект Wildberries загорелся в Екатеринбурге из-за атаки БПЛА

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Логистический объект Wildberries загорелся в Екатеринбурге после атаки БПЛА. Об этом сообщила пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ (RWB).

"На логистическом объекте компании в Екатеринбурге Свердловской области работают пожарные расчеты, из-за атаки возникло возгорание", – указано в сообщении.

Компания подчеркнула, что люди были заблаговременно эвакуированы. Прием поставок ограничен. Они перенаправлены на другие объекты.

Как уточнил в МАХ полномочный представитель президента РФ в Уральском округе Артем Жога, в результате случившегося обошлось без пострадавших. Всего со склада эвакуировано 800 человек.

"Преступный киевский режим не оставляет попыток нанести вред нашим регионам и посеять панику. Оперативные службы предпринимают все возможные меры для обеспечения безопасности жителей", – написал он.

Вооруженные силы Украины продолжают атаковать логистические центры Wildberries с 18 июля. Основательница маркетплейса и глава RWB Татьяна Ким указывала, что удары по объектам компании наносятся террористами, которые безосновательно обвиняют Wildberries в продаже товаров военного назначения.

Предпринимательница говорила, что в действиях нападавших нет ни логики, ни здравого смысла. В частности, они сами ранее заявляли о направленности атак на обычных граждан России.

