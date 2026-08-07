Терапевт Космынин: при укусе гадюки нельзя накладывать жгут на конечность

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Нельзя накладывать жгут на конечность при укусе гадюки, так как это нарушает кровообращение и может привести к резкому выбросу токсинов в организм после снятия. Об этом заявил изданию "Абзац" врач-терапевт Евгений Космынин.

"Отсасывать яд вакуумом просто бесполезно – извлечь его значительное количество таким образом не получится. Охлаждать и прикладывать лед также бессмысленно, это не поможет", – предупредил специалист.

Врач подчеркнул, что после укуса змеи подручные средства вряд ли помогут пострадавшему. По его словам, наиболее эффективно работают специализированные препараты-антидоты. Космынин добавил, что человека, которого укусила гадюка, нужно как можно скорее доставить в больницу.

Ранее мужчина умер после нападения гадюки в Кисловодске. Змея укусила 73-летнего экскурсовода, когда тот отправился вместе с друзьями на местное кладбище. Врачи оказали ему помощь, но на следующий день у него остановилось сердце.