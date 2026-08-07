Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 августа, 10:48

Общество
Главная / Новости /

Терапевт Космынин: при укусе гадюки нельзя накладывать жгут на конечность

Россиянам назвали ошибку, которая может стоить жизни при укусе гадюки

Фото: 123RF.com/shahidirfan100

Нельзя накладывать жгут на конечность при укусе гадюки, так как это нарушает кровообращение и может привести к резкому выбросу токсинов в организм после снятия. Об этом заявил изданию "Абзац" врач-терапевт Евгений Космынин.

"Отсасывать яд вакуумом просто бесполезно – извлечь его значительное количество таким образом не получится. Охлаждать и прикладывать лед также бессмысленно, это не поможет", – предупредил специалист.

Врач подчеркнул, что после укуса змеи подручные средства вряд ли помогут пострадавшему. По его словам, наиболее эффективно работают специализированные препараты-антидоты. Космынин добавил, что человека, которого укусила гадюка, нужно как можно скорее доставить в больницу.

Ранее мужчина умер после нападения гадюки в Кисловодске. Змея укусила 73-летнего экскурсовода, когда тот отправился вместе с друзьями на местное кладбище. Врачи оказали ему помощь, но на следующий день у него остановилось сердце.

Россиян предупредили о повышенной активности змей

Читайте также


общество

Как бороться с любителями выкинуть вещи из окна

Для любителей выкинуть мусор из окна может наступить три вида ответственности

Читать
закрыть

Чем опасно посещение популярных ретритов

Психотерапевты заявили о росте количества обращений пациентов после посещения ретритов

Людям с серьезными психическими нарушениями такие группы действительно противопоказаны

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить с секретными тележками в магазинах

Секретные тележки появились в столичных продуктовых: клиентам предлагают приобрести наборы, не видя их содержимого

Читать
закрыть

Почему набравшие максимум на ЕГЭ не могут поступить в вуз

Абитуриенты, набравшие высокие баллы по ЕГЭ, якобы не сумели попасть в желаемый вуз из-за победителей олимпиад

Эксперты уже предложили ввести для олимпиадников специальные квоты

Читать
закрыть

Почему зумеры ходят на собеседования с родителями

Взрослые выполняют роль кадровых агентов: звонят потенциальным работодателям, выясняют детали вакансий и не только

Читать
закрыть

Как защититься от легионеллеза

Вспышки заболевания зафиксированы в Швейцарии и США

Читать
закрыть

Почему мужчины все чаще выбирают "женские" профессии

Парни-мастера ломают стереотипы, набирают миллионы просмотров в соцсетях

Реакция клиентов на мужчин в традиционно женских профессиях еще может быть неоднозначной

Читать
закрыть

Жители подмосковной деревни пожаловались на антисанитарию из-за соседней фермы

Как рассказала одна из жительниц, в деревне "происходит ад": животных на ферме не кормят и не поят

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика