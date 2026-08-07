Экс-директор Popcorn Books приговорен к 4 годам условно за пропаганду ЛГБТ

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Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего директора издательств Popcorn Books и Individuum Дмитрия Протопопова по делу о продаже книг с ЛГБТ (международное движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено) к 4 годам лишения свободы условно, сообщает РИА Новости.

Протопопова признали виновным по делу о вовлечении и участии в деятельности экстремистской организации. Суд также назначил ему запрет на редакторскую деятельность и администрирование сайтов сроком на 4 года. Испытательный срок составит 5 лет.

В последнем слове Протопопов раскаялся и попросил прощения у тех, кому его деятельность могла нанести вред.

В 2023 году "Эксмо" стало обладателем контрольного пакета акций Individuum ("Индивидуум принт"), в состав которого входит Popcorn Books. В январе 2026 года издательство объявило о прекращении своей деятельности после 7 лет работы.

Из материалов дела следовало, что Протопопов работал вместе с экс-директором по продажам Popcorn Books Павлом Ивановым, а также бывшим руководителем отдела продаж издательства "Эксмо" Артемом Вахляевым. Фигуранты пытались реализовать книги с запрещенной ЛГБТ-пропагандой. Это продолжалось уже после того, как Верховный суд РФ запретил экстремистское международное движение.

Кроме того, Протопопову вменяли разработку внутренней классификации издаваемой литературы с разделением на "красный" и "желтый" списки. В "красный список" вошли произведения, где тема нетрадиционных отношений является центральной, а в "желтый" – книги с менее выраженным содержанием.

По этому же делу Вахляева приговорили к 4 годам условно. Аналогичный срок получил и Иванов. СМИ также утверждали, что гендиректор "Эксмо" Евгений Капьев аналогично подозревается в причастности к распространению ЛГБТ-книг.

