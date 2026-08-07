"Аэрофлот" возобновит рейсы из Москвы в Абу-Даби с 1 октября

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Российская авиакомпания "Аэрофлот" с 1 октября возобновит регулярные ежедневные рейсы из Москвы в Абу-Даби. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Полеты будут выполняться на самолетах Boeing 737-800 в двухклассной компоновке – бизнес и эконом. Продажа билетов уже открыта.

Ранее похожее решение приняла авиакомпания "Победа". Перевозчик намерен с 3 сентября возобновить полеты из Москвы в Дубай, а с 25 октября – в Абу-Даби. Рейсы в Дубай будут выполняться три раза в неделю, а в Абу-Даби – четыре раза в неделю.

Кроме того, с 16 августа возобновятся прямые перелеты между Москвой и Дамаском. Их будет осуществлять авиакомпания Syrian Airlines.