Экстремальная жара до 42 градусов ожидается в ряде регионов России

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Волгоградскую и Астраханскую области в предстоящие выходные, 8–9 августа, накроет экстремальная жара до 42 градусов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста Гидрометцентра России Людмилу Паршину.

По словам синоптика, также столбики термометров могут подняться до 40 градусов в Ростовской, Запорожской и Херсонской областях. Она отметила, что такие значения превышают норму примерно на 7 градусов.

Тем временем в Москве на неделе 10–16 августа ожидается "температурный провал". Температура после аномальной жары понизится на 5–7 градусов, заявил начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков.

Столбики термометров будут находиться на отметке около 22–25 градусов. Это, подчеркнул специалист, является обычной погодой для августа.

