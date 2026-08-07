Женщину и ребенка сбил автомобиль на трассе в Дагестане

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Дагестана"

В Дагестане на федеральной трассе автомобиль сбил женщину и ребенка. Информацию предоставила пресс-служба республиканского МВД.

Согласно сообщению ведомства, авария случилась на автодороге "Астрахань – Махачкала" в окрестностях Махачкалы. Водитель Lada Largus из Унцукульского района наехал на пешеходов.

В результате инцидента 9-летняя девочка из Тарумовского района и 27-летняя жительница Махачкалы получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницы. Их госпитализировали.

Уточняется, что пешеходы пересекали дорогу в неположенном месте, вне оборудованного перехода.

Ранее два легковых автомобиля столкнулись в Заречном округе Свердловской области. В результате аварии погибли четыре человека и один пострадал. Для ликвидации последствий ДТП на месте работали 11 человек и 5 единиц техники, в том числе 3 человека и 1 машина МЧС.