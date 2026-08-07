Препарат от рака молочной железы включили в список жизненно важных лекарств в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Противоопухолевый препарат трастузумаб дерукстекан включили в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Решение принято на заседании профильной комиссии Минздрава России, сообщили в пресс-службе ведомства.

Лекарство применяют для лечения неоперабельных и метастатических опухолей, в частности при раке молочной железы или желудка. Сам препарат не избавляет пациента от рака, но позволяет продлить ему жизнь на несколько лет. При этом больные могут продолжать свой обычный образ жизни.

В России препарат зарегистрирован с 2022 года. По данным СМИ, до этого его можно было получить бесплатно через врачебную комиссию, однако процедура занимала много времени.

Купить лекарство за свой счет было сложно из-за высокой цены. Поэтому пациенты и некоммерческие организации добивались включения препарата в перечень с 2024 года. Комиссия ранее уже трижды отказывала во включении препарата в перечень из-за его дороговизны.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о резком скачке случаев рака в Европе к 2050 году. По оценкам организации, заболеваемость может вырасти на 27% по сравнению с 2024 годом. При этом в России рост будет менее значительным – около 13%. Основной причиной такого прогноза назвали демографические изменения. Прежде всего – старение населения.

