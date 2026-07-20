ВОЗ предупредила о резком скачке случаев рака в Европе к 2050 году

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Число новых случаев онкологических заболеваний в Европе к 2050 году может увеличиться примерно на 27% по сравнению с 2024-м. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российского офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Такие данные организации предоставило Международное агентство по изучению рака. В то же время в России, согласно оценкам, рост будет менее значительным – около 13%.

Основной причиной прогноза в организации назвали демографические изменения, прежде всего старение населения.

Ранее сообщалось, что порядка 54% новых случаев рака в РФ диагностируются у женщин. Таким образом, гендерное распределение онкологических заболеваний остается стабильным на протяжении 10 лет, а большинство первичных случаев выявляются у людей старше 65 лет.

Самым распространенным онкологическим заболеванием в мире среди всего населения остается рак кожи. При этом у женщин чаще встречается рак молочной железы, у мужчин – рак предстательной железы.