В МГУ разработали "часы старения", предсказывающие срок жизни человека

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Международная группа исследователей, в том числе ученые и студенты МГУ имени М. В. Ломоносова, создала уникальные "часы старения". Результаты научной работы опубликованы в журнале Nature, сообщили в пресс-службе МГУ.

"Международный исследовательский коллектив разработал универсальные транскриптомные часы – инструмент, который по результатам анализа активности нескольких тысяч генов определяет возраст и предсказывает ожидаемую продолжительность жизни и риск хронических заболеваний", – рассказали в университете.

В биологии "часы старения" – это математические модели, способные определять возраст организма по биомаркерам, физической активности или даже внешнему виду человека, но они не всегда точно прогнозируют влияние разных факторов на продолжительность жизни.

Новый инструмент под названием tAge анализирует другой параметр – уровень экспрессии генов, который позволяет узнать, какие из них выключены, а какие работают и с какой интенсивностью.

В университете отметили, что новые часы успешно предсказывали время смерти и риск сердечно-сосудистых заболеваний групп людей из масштабных медицинских баз данных. Кроме того, уровни белков, кодируемых ключевыми генами из модели, оказались связаны с риском диабета, сердечной недостаточности, гипертонии и депрессии.

Как подчеркнул заведующий отделом взаимодействия вирусов с клеткой НИИ ФХБ имени А. Н. Белозерского МГУ и один из авторов разработки Сергей Дмитриев, tAge уже сейчас могут помочь в поиске лекарств, замедляющих старение.

"Часы старения" обучили на данных свыше 11 тысяч образцов – они охватывают 25 типов тканей и органов четырех видов млекопитающих. Среди этих образцов были и те, которые относились к животным с искусственно измененной продолжительностью жизни. Благодаря этому инструмент способен фиксировать тонкие изменения, связанные со здоровьем, развитием болезней и воздействием потенциальных геропротекторов.

В ходе эксперимента ученые применили "часы старения" для оценки развития эмбрионов мышей. Выяснилось, что биологический возраст плода резко снижается с момента оплодотворения и примерно до десятого дня внутриутробного развития, а затем начинает расти.

"То есть эмбрион, получившийся в результате оплодотворения и только начавший развиваться, имеет отнюдь не нулевой возраст: "обнуление" получается в результате контролируемого процесса естественного омоложения, который занимает несколько дней", – подчеркнули ученые.

Авторы изучили этот механизм "омоложения" на уровне отдельных клеточных линий – нервной, сердечной и мышечной – и охарактеризовали его как "настоящую перезагрузку биологического возраста".

Ранее ученые из Сеченовского университета разработали гибридную гидрогелевую систему для быстрого заживления ожогов. Новая система сочетает термочувствительные микро- и наногели с гидрогелевым носителем. Уточнялось, что разработка позволяет управлять высвобождением терапевтических средств в зависимости от температуры ожога.