Алгоритм подбора лекарств при гипертонии на основе ДНК создали в РФ

Российские ученые создали алгоритм подбора лекарств при гипертонии на основе анализа ДНК. Его планируется расширить на другие классы антигипертензивных препаратов, сообщила пресс-служба Сеченовского университета.

"Ученые Сеченовского университета предложили подход, который позволяет сделать терапию артериальной гипертензии более персонализированной и точной", – отмечается в сообщении.

В университете пояснили, что алгоритм предполагает проведение генетического тестирования по ключевым маркерам (CYP2C9, AGT, CYP11B2 и ACE) с последующим выбором лекарства и режима дозирования с учетом индивидуальных генетических особенностей пациента.

Ранее разработанный Институтом молекулярной биологии (ИМБ) имени В. А. Энгельгардта препарат для лечения болезни Альцгеймера начал проходить клинические испытания. Они проводятся на базе РНИМУ имени Пирогова. Новый препарат планируется вводить пациенту подкожно или интерназально.

Между тем холдинг "Нацимбио" зарегистрировал первую отечественную вакцину от коклюша, дифтерии и столбняка для взрослых. Регистрационное удостоверение на АКДС-М выдал Минздрав РФ. В одной дозе препарата содержится комплекс антигенов, который обеспечивает иммунитет против перечисленных заболеваний на срок до 10 лет.

