28 мая, 16:33

Климатолог Семенов спрогнозировал увеличение числа гроз и смерчей в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Светлана Нафикова

Гроз и смерчей в столичном регионе может стать больше в ближайшие годы. Такое мнение в разговоре с Москвой 24 высказал директор Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.

Ранее ряд москвичей обратили внимание на то, что этой весной в Москве и Подмосковье особенно часто и сильно сверкают молнии. Эксперт отметил, что интенсивность грозовых явлений фиксируется с помощью спутниковых наблюдений, однако данных о том, что этот показатель значимо возрос в столичном регионе, пока нет.

В целом же у нас можно ожидать увеличения количества конвективных явлений, к которым относятся грозы, а также шквалы и смерчи. Это связано с глобальным потеплением. Чем теплее, тем более влажным становится воздух: он теряет устойчивость, поднимается все выше и провоцирует восходящие и нисходящие движения больших воздушных масс, приводя к возникновению различных атмосферных явлений.
Владимир Семенов
директор Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН

В связи с этим можно предположить, что со временем грозы и смерчи в Московском регионе начнут становиться все более интенсивными. Однако пока это лишь возможная тенденция. Единственный относительно четкий прогноз, который можно дать, говорит о том, что в столице через 30 лет станет теплее примерно на 2 градуса, заключил Семенов.

Ранее ведущий научный сотрудник физического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, академик РАН, председатель совета по шаровой молнии Владимир Бычков рассказал, что в столичном регионе начался сезон шаровых молний. Лучшим временем для их наблюдения является период летних гроз, пик которых приходится на июль.

Трошина Любовь

