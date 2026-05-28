Ученые выяснили, что таяние ледника Туэйтса может смыть с лица Земли Нью-Йорк и Петербург

Российские климатологи назвали наиболее уязвимые для затопления территории в случае полного таяния Ледника судного дня и подъема уровня Мирового океана на 3 метра. Ими оказались Санкт-Петербург и побережье Балтийского моря, включая район Светлогорска в Калининградской области. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.

Фото: NASA

Всем известно, что такое глобальное потепление: из-за деятельности человека среднегодовые температуры на планете Земля растут ускоренными темпами, что может привести к таянию ледников и повышению уровня мирового океана.

Существуют точки на карте, о которых чаще всего говорят в этом контексте – например, ледяной щит Гренландии, льды Арктики... Но чаще всего вспоминают, конечно, об Антарктиде – еще бы, это же целый континент, скрытый подо льдом! Но и в самой Антарктиде есть места, за которыми ученые следят особенно пристально. Одно из них – ледник Туэйтса, получивший неофициальное название "Ледник судного дня".

Свое прозвище он получил из-за потенциальных катастрофических последствий, которые могут наступить в результате его разрушения. Ледник Туэйтса – один из крупнейших, его ширина – 120 километров, а площадь – около 192 000 км², что сопоставимо, например, с площадью Великобритании. Мало того, это один из самых динамичных ледников планеты: скорость движения его поверхности превышает 2 километра в год.

В результате он ежегодно сбрасывает в океан около 50 миллиардов тонн льда. Но и это еще не все – в Антарктиде и без него достаточно больших и подвижных ледников. Проблема заключается в том, что ледник Туэйтса расположен так, что выполняет роль своеобразной пробки, запирающей залив Пайн-Айленд моря Амундсена, к востоку от потухшего вулкана Мерфи. Его плавучий шельфовый барьер сдерживает движение остальной, еще более массивной части Западно-Антарктического ледникового щита.

Толщина Туэйтса превышает 2 километра, то есть основание этой ледовой "пробки" лежит глубоко под водой. Но именно там, на глубине, обнаружены теплые океанские течения (конечно, "теплыми" они считаются относительно температуры окружающих полярных вод). Течения подмывают ледник снизу, ускоряя его таяние. Согласно данным, полученным со спутников, прочность плавучего шельфа стремительно падает.

Что же произойдет, если ледник Судного дня растает? Вода, получившаяся из его льда, поднимет уровень мирового океана примерно на 65 сантиметров, что само по себе уже достаточно серьезно. Но весь щит, который сдерживает ледник, без таких "ворот" достаточно быстро сползет в океан и тоже начнет таять. И вот этот процесс сможет поднять мировые воды уже примерно на 3,5 метра. Если скорость таяния останется на сегодняшнем уровне, то специалисты, построившие математические модели этого явления, предсказывают разрушение ледника Туэйтса к 2067 году.

К чему же может привести такой подъем? Согласно результатам компьютерного моделирования, с лица Земли способны исчезнуть города и даже страны, сегодня находящиеся на уровне моря или ниже. Островные государства вроде Тувалу и Мальдив полностью скроются под водой. За ними последуют прибрежные регионы Бангладеш и крупнейших мировых мегаполисов – Нью-Йорка, Майами, Токио.

Фото: изменения ледяного покрова ледника Туэйтса за десятилетия. NASA

Россия с этой точки зрения находится в более выгодном положении. Самая большая наша береговая линия, соприкасающаяся с открытыми мировыми водами, находится в Арктическом регионе, где не очень много населенных пунктов, а те, что есть, – совсем небольшие. Больше всего беспокойство вызывает Санкт-Петербург и его окрестности, поскольку город находится почти на уровне моря. Но российские климатологи рекомендуют не впадать в панику: Петербург обладает комплексом защитных дамб, а процесс таяния льдов займет десятилетия. Будем надеяться, что за это время человечество найдет решение проблемы.

Хотя…

