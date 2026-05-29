Теннисистка Андреева вышла в четвертый круг Roland Garros

Теннисистка из России Мирра Андреева одержала победу над представительницей Чехии Марией Боузковой в матче третьего круга Открытого чемпионата Франции по теннису (Roland Garros). Соревнования проходят в Париже.

Игра закончилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу россиянки. У нее был 8-й номер посева, а у нее соперницы – 27-й.

В четвертом круге Андреева встретится с победительницей матча, который пройдет между Каролиной Муховой из Чехии и представительницей Швейцарии Жиль Тайхман.

Кроме того, в четвертый круг вышел Андрей Рублев. Российский спортсмен обыграл португальца Нуну Боржеша, игра завершилась со счетом 7:5, 7:6 (7:2), 7:6 (7:2).

Следующую встречу Рублев проведет с победителем матча между австралийцем Алексом де Минауром и чехом Якубом Меншиком.