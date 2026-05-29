29 мая, 15:22
Российский теннисист Рублев вышел в четвертый круг Roland Garros
Российский теннисист Андрей Рублев обыграл португальца Нуну Боржеша в матче третьего круга Открытого чемпионата Франции (Roland Garros) в Париже.
Игра завершилась со счетом 7:5, 7:6 (7:2), 7:6 (7:2) в пользу Рублева. У него был 11-й номер посева, тогда как соперник выступал на турнире без посева.
Планируется, что в четвертом круге россиянин сыграет с победителем матча между австралийцем Алексом де Минауром и чехом Якубом Меншиком.
Кроме того, матч третьего круга проведет россиянин Карен Хачанов, чьим соперником стал представитель Нидерландов Йеспер де Йонг.
Открытый чемпионат Франции является вторым в сезоне турниром Большого шлема. Соревнования завершатся 7 июня, их общий призовой фонд составляет 61,7 миллиона евро.
Ранее первая ракетка мира итальянец Янник Синнер покинул Roland Garros, проиграв аргентинцу Хуану Мануэлю Черундоло. Матч второго круга завершился со счетом 3:6, 2:6, 7:5, 6:1, 6:1. Своим проигрышем Синнер прервал серию из 30 побед на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов, однако он доигрывал матч с плохим самочувствием из-за жары.