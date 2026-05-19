Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 мая, 09:01

Спорт

Французский теннисист Муте снял шорты во время матча и получил предупреждение

Фото: AP Photo/Asanka Brendon Ratnayake

Французский теннисист Корентену Муте снял шорты во время одного из матчей Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP 500) в Гамбурге. Об этом сообщает TNT Sports.

Спортсмен играл с испанцем Алехандро Давидовичем-Фокине. Однако в результате француз проиграл со счетом 6:4, 6:4. Во время паузы между розыгрышами он снял шорты, оставшись в трусах. Затем теннисист надел шорты обратно.

Помимо этого, спортсмен бросил во время матча ракетку в рекламный щит. В результате судьи вынесли ему предупреждение.

Ранее американская теннисистка Кори Гауфф разбила ракетку после поражения в 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open). Ее соперницей стала украинка Элина Свитолина. Матч завершился со счетом 1:6, 2:6. После игры американка ушла в подтрибунное помещение и несколько раз сильно ударила ракеткой о пол.

Читайте также


спортза рубежом

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика