Теннисист Розенкранц дисквалифицирован за принятие душа во время матча

Фото: DeFodi Images via Getty Images/Max Maiwald

Немецкого теннисиста Матса Розенкранца дисквалифицировали за принятие душа в перерыве матча против итальянца Пьетро Феллина на турнире серии "челленджер" в греческом Херсониссосе.

После победы в первом сете со счетом 7:5 Розенкранц покинул корт, чтобы помыться во время паузы. Однако в теннисе это запрещено для обеспечения строгого соблюдения антидопинговых законов.

В связи с этим 26-летнего спортсмена дисквалифицировали. Розенкранц попытался опротестовать решение, объяснив тем, что не знал о запрете. Однако добиться возвращения на корт ему не удалось.

Ранее российский теннисист Карен Хачанов вышел в полуфинал турнира "Мастерс" в канадском Торонто. Он обыграл американца Алекса Микельсена.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:6 (7:3). Хачанов выступал под 11-м номером посева, в то время как Микельсена посеяли под 26-м номером.