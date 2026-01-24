Строительство ЖК по реновации началось в Красносельском районе Москвы

Фото: пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы

Возведение нового жилого комплекса (ЖК) началось в Красносельском районе Москвы по программе реновации. Об этом передает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на главу департамента градостроительной политики Владислава Овчинского.

"Жилой комплекс из шести секций переменной этажности возведут по адресу: улица Гаврикова, земельный участок № 3. Общая площадь новостройки превысит 30 тысяч квадратных метров", – сказал Овчинский.

Всего в новостройке запроектировали 176 квартир. В шаговой доступности от дома будет находиться станция метро "Красносельская", а также станция Митьково МЦД-3. Поблизости расположена Комсомольская площадь с Ленинградским, Ярославским и Казанским вокзалами. Кроме того, рядом есть школы, детсады, медучреждения, торговые центры и спортивные залы.

"Сейчас на объекте ведется разработка котлована и устройство шпунтового ограждения", – рассказал Овчинский.

Кроме того, на придомовой территории проведут комплексное благоустройство. В итоге здесь оборудуют детскую и спортивную площадку, а также места для спокойного отдыха. В это же время специальный шумозащитный экран со стеклянными проемами обеспечит тишину во внутреннем дворе.

Разрешение на возведение дома выдал Мосгосстройнадзор. По словам председателя ведомства Антона Слободчикова, застройщик уже направил извещение о начале работ на площадке, после чего инспекторы составили программу контрольно-надзорных мероприятий.

"К выездным проверкам будут привлекаться специалисты подведомственного Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве для инструментального контроля соответствия качества возводимых конструкций и применяемых материалов требованиям проектной документации", – отметил председатель Мосгосстройнадзора.

До этого стало известно, что два дома в столичном районе Коптево передали под заселение в рамках реновации, туда переедут свыше тысячи жителей. Речь идет о домах № 17 по 3-му Михалковскому переулку и № 10 по Михалковской улице. Для граждан-переселенцев уже открыт центр информирования, где горожане смогут получить ответы на интересующие вопросы по поводу реновации.

