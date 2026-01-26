CNN: крушение частного самолета произошло в аэропорту Бангор в США

Фото: depositphotos/zimmytws

Частный самолет Bombardier Challenger 650 потерпел крушение при взлете из международного аэропорта Бангор, штат Мэн в США. Об этом сообщает телеканал CNN.

На кадрах, опубликованных телеканалом, видно, что воздушное судно перевернулось и частично разрушилось после падения.

По предварительной информации, на борту самолета находились 8 человек. На данный момент информации о погибших и пострадавших нет.

В связи с произошедшим аэропорт Бангор был временно закрыт. На месте ЧП работают экстренные службы.

Ранее частный вертолет разбился в горах американского штата Аризона. На борту вертолета находилось четверо пассажиров. Национальный совет по безопасности США проводит расследование по факту произошедшего.