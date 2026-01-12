Форма поиска по сайту

12 января, 11:36

Происшествия

Кабина рухнувшего 51 год назад пассажирского лайнера обнаружена на дне Мраморного моря

Фото: 123RF.com/senerd

Турецкий блогер и исследователь Недим Куру на дне Мраморного моря обнаружил кабину пассажирского лайнера, который разбился в 1975 году и не был найден. Находка может помочь узнать, что конкретно случилось с самолетом, сообщает телеканал NTV.

По его данным, Куру уже давно занимается поисками затонувшего в море самолета Fokker F-28 компании Turkish Airlines. В январе 1975 года борт не смог с первого раза приземлиться в стамбульском аэропорту из-за перебоев с электроснабжением и пошел на второй круг.

Во время этого маневра в условиях тумана лайнер рухнул в море, унеся жизни 42 человек. Точная причина катастрофы так и не была установлена, а местонахождение обломков не смогли определить из-за отсутствия технических возможностей.

Поиски активизировались в последние годы, когда рыбаки начали вылавливать фрагменты фюзеляжа. В связи с этим Куру, сосредоточившись в районе Бююкчекмедже и Амбарлы, с помощью подводных дронов, сонаров и других устройств удалось установить точное местонахождение части обломков фюзеляжа.

"Мы активизировали поиски и на глубине приблизительно 80 метров нашли кабину пилотов самолета, и смогли получить четкие изображения частей фюзеляжа", – поделился Куру.

Следующим этапом станет поиск хвостовой части самолета, где, предположительно, находится черный ящик. Если его удастся найти и данные окажутся читаемыми, это может дать ответ на вопрос о причинах катастрофы.

Ранее неподалеку от Анкары разбился самолет Falcon 50. На его борту были пять человек, включая начальника Генштаба Ливии Мухаммеда Али Аль-Хаддада. В результате трагедии погибли все пассажиры самолета.

Правительство Ливии объявило трехдневный траур. Позднее специалисты нашли черный ящик и самописцы самолета. В МВД Турции выразили надежду как можно скорее расшифровать данные.

Частный самолет разбился в Анкаре

