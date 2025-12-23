Al Jazeera: Турция сообщила Ливии о гибели всех пассажиров самолета с делегацией у Анкары

Фото: телеграм-канал Baza

Турецкие власти уведомили Ливию о гибели всех пассажиров самолета, потерпевшего крушение под Анкарой. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на ливийский правительственный источник.

Отмечается, что на борту находилась делегация ливийской армии во главе с начальником Генштаба Мухаммадом аль-Хаддадом.

По данным министра внутренних дел Турции Али Ерликая, связь с частным самолетом Falcon 50 (бортовой номер 9H-DFJ) была потеряна в 20:52 по московскому времени. Лайнер вылетел из аэропорта Эсенбога в Анкаре в 20:10. Перед исчезновением экипаж подал сигнал об экстренной посадке в районе Хаймана.

Анкара сообщила ливийской стороне, что на месте катастрофы обнаружены тела пассажиров и обломки воздушного судна. Причины произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что крушение самолета произошло в районе Хаймана. Незадолго до случившегося связь с бортом была потеряна. Вскоре поисково-спасательные группы обнаружили обломки самолета.