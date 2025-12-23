Airporthaber: спасатели обнаружили обломки самолета с начальником генштаба Ливии на борту

Фото: телеграм-канал Baza

Поисково-спасательные группы обнаружили обломки самолета, исчезнувшего с радаров после вылета из Анкары, на его борту которого находился начальник генерального штаба ливийской армии Мухаммад аль-Хаддад. Об этом сообщает информационный портал Airporthaber.

Обломки обнаружены в районе Хаймана, недалеко от аэропорта Эсенбога в столице Турции. На месте происшествия продолжается скоординированная работа подразделений вооруженных сил Турции, жандармерии, Управления по ликвидации последствий чрезвычайных происшествий, а также министерств транспорта и инфраструктуры и внутренних дел.

Район крушения самолета был оцеплен. О возможных причинах инцидента и подробностях пока не сообщается.

О крушении самолета стало известно вечером во вторник, 23 декабря. По информации СМИ, трагедия произошла в районе Хаймана. Незадолго до случившегося связь с самолетом была потеряна.