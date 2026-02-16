Популярность имени Макс снизилась в Москве

Фото: depositphotos/photographyMK

В Москве сокращается число новорожденных, которых родители называют именем Макс. Об этом сообщило издание "Абзац" со ссылкой на пресс-службу Управления ЗАГС Москвы.

Представители органа пояснили, что краткая форма имени не пользуется особым спросом у москвичей. В частности, в 2025 году так назвали всего 7 мальчиков, что на 5 меньше, чем годом ранее.

В 2023-м Максами назвали 8 детей, в 2022-м – 21 ребенка, а в 2021-м – 16. При этом в 2020-м такое имя дали 9 новорожденным, а в 2019-м и 2018-м его получили по 5 мальчиков.

Между тем полная форма имени Максим остается в числе наиболее распространенных. В 2025 году ее выбрали для более чем 1,6 тысячи малышей, что обеспечило имени 4-е место по популярности.

Вместе с тем свыше 214 новорожденных девочек получили имя Татьяна в Москве в 2025 году. Это оказалось на 25% больше, чем годом ранее. При этом количество детей с таким именем превысило 200 впервые за последние несколько лет.