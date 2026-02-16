Собянин: сеть спортивно-патриотических лагерей в этом году будет расширена

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В 2026 году сеть спортивно-патриотических лагерей будет расширена. Об этом на своей странице в MAX сообщил Сергей Собянин.

Мэр напомнил, что в прошлом году уже были открыты 3 таких лагеря. Тогда родители и дети просили добавить новые площадки.

В текущем году появятся 7 новых лагерей, названных в честь выдающихся маршалов и полководцев. Таким образом, всего их станет 10:

"Жуков" и "Конев" в Алабине;

"Рокоссовский" в парке "Патриот";

"Василевский" на базе центра МЧС в Ногинске;

"Суворов", "Нахимов" и "Багратион" на территории Московского высшего общевойскового командного училища;

"Чуйков" и "Ушаков" в Звенигороде;

"Кутузов" в Одинцовском городском округе.

Программу для ребят разрабатывали совместно с МЧС и Минобороны, отметил Собянин. Школьники смогут пройти тактическую подготовку и обучиться оказанию первой помощи. Кроме того, для них подготовят концерты, киносеансы и спортивные состязания. В конце каждой смены будет проводиться большая полевая игра.

По словам мэра, в 2025-м лагеря посетили свыше 4,6 тысячи ребят. Планируется, что в 2026 году в них побывают более 13 тысяч учеников 7–10-х классов.

Набор в лагеря уже начался. Подать заявку можно при помощи платформы "Московская электронная школа". Необходимо выбрать сервис "Кружки" на school.mos.ru или войти через мобильное приложение "Дневник МЭШ". Участие бесплатное, но при наборе будут учитывать достижения в спорте, военно-патриотической деятельности и туризме.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что бесплатные путевки на детский отдых могут получить дети-инвалиды, дети из многодетных семей, семьи с низким доходом, дети участников СВО и те, кто находится в трудной жизненной ситуации. Депутат уточнила, что в некоторых субъектах страны, например в Москве, бесплатные путевки в лагерь могут получить лауреаты и победители олимпиад по разным предметам.

