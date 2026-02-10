Первый в РФ туроператор прошел сертификацию на детский туризм

Фото: depositphotos/photobac

Первый в России туроператор подтвердил соответствие услуг требованиям для детского туризма. Сертификацию прошла компания из Ульяновска, заявили РИА Новости в Роскачестве.

Сертификация подтвердила, что услуги туроператора соответствуют расширенным критериям безопасности, сервиса и организационной культуры, квалификации сотрудников, медобеспечения, транспортной логистики, педагогической насыщенности программ и прозрачности взаимодействия с родителями, уточнили в организации.

Как рассказала руководитель органа "Роскачество-Туризм" Александра Шершнева, детский туризм требует особо подхода. По ее словам, эксперты впервые использовали расширенную методологию оценки, которая учитывала все аспекты безопасности и педагогической ценности детского отдыха.

Ранее в Госдуму планировалось внести проект закона, устанавливающий налоговый вычет с покупки путевок в детские лагеря. Предложение предусматривало предоставление вычета на приобретение таких путевок для детей младше 18 лет. При этом в сумму вычета не входили расходы, которые компенсировали работодатели своим работникам и членам их семей, не облагаемые НДФЛ.