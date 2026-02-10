Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 февраля, 09:02

Туризм

Первый в РФ туроператор прошел сертификацию на детский туризм

Фото: depositphotos/photobac

Первый в России туроператор подтвердил соответствие услуг требованиям для детского туризма. Сертификацию прошла компания из Ульяновска, заявили РИА Новости в Роскачестве.

Сертификация подтвердила, что услуги туроператора соответствуют расширенным критериям безопасности, сервиса и организационной культуры, квалификации сотрудников, медобеспечения, транспортной логистики, педагогической насыщенности программ и прозрачности взаимодействия с родителями, уточнили в организации.

Как рассказала руководитель органа "Роскачество-Туризм" Александра Шершнева, детский туризм требует особо подхода. По ее словам, эксперты впервые использовали расширенную методологию оценки, которая учитывала все аспекты безопасности и педагогической ценности детского отдыха.

Ранее в Госдуму планировалось внести проект закона, устанавливающий налоговый вычет с покупки путевок в детские лагеря. Предложение предусматривало предоставление вычета на приобретение таких путевок для детей младше 18 лет. При этом в сумму вычета не входили расходы, которые компенсировали работодатели своим работникам и членам их семей, не облагаемые НДФЛ.

"Мой район. Новости": семьям с детьми предложили выдавать сертификат на летний отдых

Читайте также


туризм

Главное

Как будут проверять фильмы на традиционные ценности в РФ?

Фильмы, где есть неуважение к традиционным ценностям, будут удалены из свободного доступа

Мера прежде всего касается голливудских картин, которые показывают в РФ в рамках параллельного импорта

Читать
закрыть

Как топливный кризис на Кубе повлиял на туристов?

Сейчас на Кубе находится около четырех тысяч организованных путешественников из РФ

Местные популярные отели приостановили работу, а туристов бесплатно переселили в другие гостиницы

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на ЖКУ?

Стоит поставить индивидуальные приборы учета, если их нет в квартире

Необходимо внимательно изучать квитанции на предмет дополнительных услуг

Читать
закрыть

К чему готовиться москвичам на фоне наступающей оттепели?

Оттепель не вызовет в регионе активного таяния снега

Дневные температуры пойдут ближе к нулевым отметкам

Читать
закрыть

Чем грозит приемка квартиры в новостройке задним числом?

Застройщики могут пытаться избежать выплаты неустойки, предлагая подписать документы задним числом

При столкновении с подобным давлением стоит обратиться к юристу

Читать
закрыть

Повлияет ли снежная зима на популяцию насекомых в Москве?

Численность некоторых групп, таких как комары или клещи, может увеличиться

При наступлении сезона стоит соблюдать меры защиты

Читать
закрыть

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика