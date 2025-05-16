Психолог Бахтеева: при организации детских каникул важно учитывать интересы ребенка

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При организации детских каникул важно учитывать интересы ребенка и выбирать разнообразные занятия. Об этом заявила психолог Рената Бахтеева, сообщает aif.ru.

По словам специалиста, родителям стоит выбирать занятия, которые нравятся именно ребенку, а также чередовать отдых и творческие занятия. При этом все активности в целях безопасности должны проходить под присмотром взрослых.

Вместе с тем психолог посоветовала вместе с ребенком не только играть и гулять, но планировать отдых, чтобы он мог предложить свои идеи. Благодаря каникулам у ребенка расширяются социальные связи, развиваются способности и навыки.

Кроме того, во время летнего отдыха укрепляется физическое и психическое здоровье школьника и формируются полезные привычки, ценности здорового образа жизни, отметила Бахтеева.

При этом каникулы, проведенные с пользой, помогут школьнику легче войти в учебный процесс, подчеркнула специалист. Например, ребенок может повторить пройденный в школе материал и начать изучать новый, обратила внимание психолог.

Она также рекомендовала включить в каникулы поездки в лагерь и посещение секций, на которых можно будет пообщаться со сверстниками, а также научиться работать в команде. Активные игры и спортивные занятия помогут укрепить здоровье и физическое развитие младшего поколения, а мастер-классы поспособствуют развитию творческих способностей, подчеркнула специалист.

Во время каникул для детей в Москве открыты дворцы творчества и центры дополнительного образования. В рамках образовательных смен "Каникулы с пользой" младшее поколение сможет найти занятие для себя и открыть новые таланты.

К примеру, в центре детского и юношеского творчества "Бибирево" можно будет посетить занятия по каратэ, акробатике и бальным танцам. Кроме того, там подготовлены мастер-классы по работе с деревом и керамикой.

Тем временем в "Зеленоградском дворце творчества детей и молодежи" учеников 1–7-х классов ждет образовательный проект, в ходе которого отдыхающие школьники смогут узнать основы робототехники, биомеханики, промышленного дизайна, а также технику изготовления мягкой игрушки.

А в "Центре каникулярного досуга" дворца для детей проведут интеллектуальные игры, занятия по компьютерным технологиям и программированию, основам туризма и природоведению, а также изобразительному искусству и общей физической подготовки.

Там же можно будет посетить интеллектуальные игры и занятия по компьютерным технологиям и программированию, изобразительному искусству и общей физической подготовки, ознакомиться с основами туризма и природоведения.

Помимо этого, в Центре внешкольной работы "На Сумском" будут организованы мероприятия сразу в двух направлениях: научно-техническом и творческом. Для каждого из них разработаны мастер-классы, викторины, квесты, викторины и программы. Среди них – робототехника, интеллектуальные и спортивные игры, конструирование, макетирование, танцы, кино, арт-терапия.

Дворец творчества детей и молодежи "Хорошево" предлагает посетить летнюю академию открытий "Семицветик". Программа рассчитана для детей в возрасте от 5 до 8. В рамках нескольких программ дошкольники смогут освоить конструирование и программирование, позаниматься спортом на свежем воздухе, раскрыть творческий потенциал, посетить мастер-классы по живописи, лепке, рукоделию.

Также детей от 6 до 12 лет ждут на летние каникулы в дизайн-студии "Чудо природы". Там они смогут создать персонажей из воздушного пластилина и других материалов в "Сказочной мастерской" и освоить технику шерстяной живописи на программе "Картины из шерсти".

Пятидневные смены в некоторых указанных учреждениях пройдут с 26 мая по 27 июня. Записаться на все программы можно на mos.ru.

Отдыхать российские школьники начнут 26 мая, а закончат – 31 августа. Таким образом, продолжительность летних каникул для учеников 1–8-х и 10-х классов составит не менее 8 недель, заявило ранее Минпросвещения РФ.

Однако для тех, кто учится в 9-х классах, учебный год завершается исходя из графика государственной итоговой аттестации (ГИА). Учебный год в школах начинается 1 сентября и завершается в соответствии с учебным планом образовательного учреждения.