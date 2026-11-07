ВОЗ заявила о наблюдении за новым штаммом COVID-19

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внимательно следит за распространением нового штамма коронавируса PJ.2.1. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на штаб-квартиру организации.

"Доля PJ.2.1 растет в ряде стран, в частности в США и Канаде. В Европе также зафиксированы отдельные случаи, однако их число пока невелико", – рассказали в организации.

В ВОЗ отметили, что динамика распространения вируса неоднородна, а его рост не сопровождается устойчивым общим усилением активности SARS-CoV-2.

В конце октября в российском офисе ВОЗ заявили о возрастании рисков распространения нового штамма коронавируса PJ.2.1. Отмечалось, что с момента своего первого обнаружения в мае 2026 года этот вариант уже распространился по нескольким континентам.