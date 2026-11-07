Первое школьное телевидение запустили в тысячах школ в 30 регионах РФ

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Более шести тысяч образовательных организаций из 30 субъектов РФ зарегистрировались на платформе федерального информационно-просветительского проекта "Школьное телевидение". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу проекта.

Подключение школ началось в октябре 2026 года с первых 15 регионов, сейчас география проекта продолжает расширяться. Участие бесплатное, для трансляции используются уже имеющиеся в школах экраны. Подключение проходит поэтапно с учетом технической готовности организаций.

"Следующий важный этап – развитие регионального и школьного контента, чтобы ребята могли не только узнавать о новых возможностях, но и сами рассказывать о своих проектах и достижениях", – отметил директор АНО "Школьное телевидение" Виталий Моргачев.

Проект реализуется при поддержке Минпросвещения России в рамках национального проекта "Молодежь и дети". На школьных экранах транслируются короткие видеоматериалы о безопасности, науке, культуре, спорте, профориентации и возможностях для детей.

Ранее сообщалось, что новые учебники по русскому языку и литературе для начальной школы начнут вводить в учебные заведения с 1 сентября 2028 года. Поставки будут поэтапными. Первыми в школы завезут учебники для первых и четвертых классов.

Минпросвещения РФ утвердило обновленный федеральный перечень учебников для школ и колледжей в августе. Уже 1 сентября 2026 года в школы поступили издания "История нашего края. Донбасс и Новороссия" для 5–7-х классов, а также региональные учебники по истории для 5–7-х классов.

Кроме того, в октябре в перечень включили единые государственные учебники по предмету "Духовно-нравственная культура России" для 5–7-х классов.