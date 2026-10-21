Единые учебники по духовно-нравственной культуре РФ включили в федеральный перечень

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Единые государственные учебники по предмету "Духовно-нравственная культура России" для 5–7-х классов включены в федеральный перечень. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на приказ Минпросвещения России.

Документ вносит изменения в приложение № 1 к приказу Министерства просвещения РФ от 22 июня 2026 года № 436 "Об утверждении федерального перечня учебников".

Ранее сообщалось, что новые учебники по русскому языку и литературе для начальной школы начнут вводить в учебные заведения с 1 сентября 2028 года. Поставки будут поэтапными. Первыми в школы завезут учебники для первых и четвертых классов.

Минпросвещения РФ утвердило обновленный федеральный перечень учебников для школ и колледжей в августе. Уже 1 сентября 2026 года в школы поступили издания "История нашего края. Донбасс и Новороссия" для 5–7-х классов, а также региональные учебники по истории для 5–7-х классов.