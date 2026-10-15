В Минпросвещения заявили, что обязательного предмета "дроноведение" нет в школах РФ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Отдельного обязательного учебного предмета "дроноведение" в федеральных основных общеобразовательных программах нет, сообщили ТАСС в министерстве просвещения РФ.

В ведомстве пояснили, что в обязательной части этих программ такой предмет не прописан. При этом школа может ввести его сама – за счет той части образовательной программы, которую формируют участники образовательных отношений.

Таким образом, решение о появлении такого курса остается за образовательной организацией.

Ранее сообщалось, что новый образовательный стандарт вступит в силу с 1 сентября 2027 года. Он позволит ученикам осваивать все предметы на базовом уровне, не выбирая углубленные дисциплины. Обучение по шести профилям при этом сохраняется.

