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15 октября, 14:30

Общество

В РФ новые учебники по литературе и русскому для начальной школы введут в 2028 году

Фото: depositphotos/oksun70

Новые учебники по русскому языку и литературе для начальной школы начнут вводить в учебные заведения с 1 сентября 2028 года. Об этом сообщила журналистам советник президента России Елена Ямпольская.

По ее словам, поставки будут поэтапными. Первыми в школы завезут учебники для первых и четвертых классов.

В августе Минпросвещения РФ утвердило обновленный федеральный перечень учебников для школ и колледжей. В частности, с 1 сентября 2026 года в школы поступили издания "История нашего края. Донбасс и Новороссия" для 5–7-х классов, а также региональные учебники по истории для 5–7-х классов.

Для начальной школы утвердили пособия по русскому и родным языкам, математике, окружающему миру и другим предметам. Для основной и старшей школы – учебники по русскому языку, литературе, иностранным языкам, математике, информатике, физике, химии, биологии и географии.

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