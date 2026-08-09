Минпросвещения РФ обновило перечень учебников для всех уровней школьного образования

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Минпросвещения РФ утвердило обновленный федеральный перечень учебников для школ и колледжей. В список вошли пособия по истории воссоединенных регионов, а также учебник "Обществознание: базовый уровень" для учреждений среднего профессионального образования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Министр просвещения Сергей Кравцов назвал это шагом к укреплению единого образовательного пространства. Он сообщил, что в новом учебном году завершится внедрение полной линейки единых учебников по истории для 5–9-х классов, а школы получат единые пособия по обществознанию для 9–10-х классов. Также продолжится подготовка учебников по другим предметам.

С 1 сентября 2026 года в школы поступят издания "История нашего края. Донбасс и Новороссия" для 5-х и 6–7-х классов, позволяющие изучать историю новых регионов в общем контексте. В перечень также включены региональные учебники по истории для 5–7-х классов (Краснодарский край, Адыгея, Бурятия, Чувашия и другие субъекты).

Для начальной школы утверждены пособия по русскому и родным языкам, математике, окружающему миру и другим предметам. Для основной и старшей школы – учебники по русскому языку, литературе, иностранным языкам, математике, информатике, физике, химии, биологии и географии.

Кроме того, перечень содержит пособия для вариативной части программы, адаптированных программ и СПО. Для исключенных из списка учебников установлен предельный срок использования, чтобы обеспечить постепенный переход на новые издания.

Ранее Минпросвещения РФ анонсировало масштабные изменения в школьной программе. Так, с 1 сентября 2026 года обществознание останется только в 9–11-х классах, а часы на историю увеличат. Программа по истории станет единой, с фиксированным временем и строгим порядком тем.