Глава Минпросвещения РФ рассказал об изменениях школьной программы с 1 сентября

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Минпросвещения РФ анонсировало масштабные изменения в школьной программе, которые вступят в силу с 1 сентября. Как сообщил глава ведомства Сергей Кравцов в интервью РИА Новости, все нововведения направлены на укрепление единого образовательного пространства, чтобы дети по всей стране получали качественные знания и имели возможности для развития.

Так, с 1 сентября 2026 года обществознание останется только в 9–11-х классах, а часы на историю увеличат. Программа по истории станет единой, с фиксированным временем и строгим порядком тем.

Вводится и новый предмет – "Духовно-нравственная культура России". Пятиклассники начнут изучать его с января 2027 года, 6–7-е классы – с сентября 2027-го. Школьникам расскажут о жизненном пути государственных, культурных и военных деятелей, включая героев СВО, чтобы сформировать мировоззрение на основе традиционных ценностей.

Предмет "Основы безопасности и защиты Родины" разделят на два обязательных курса: "Безопасность жизнедеятельности" и "Начальная военная подготовка". Акцент сделают на практических навыках защиты в быту, городе, на природе и в цифровой среде.

В новом учебном году в части школ всех регионов также введут оценку поведения для 2–8-х классов по трехуровневой шкале: "образцовое", "допустимое", "недопустимое". По словам министра, это мотивирующий инструмент воспитания. Если апробация пройдет успешно, с 2027 года практику распространят на все школы.

С 2026/27 учебного года в курс "Россия – мои горизонты" добавят обязательный региональный компонент: не менее восьми занятий об экономике, предприятиях и профессиях конкретного субъекта РФ. Мера охватит свыше 8,5 миллиона учеников 6–11-х классов.

Ранее Министерство просвещения РФ направило в регионы обновленные методические рекомендации по организации внеурочной деятельности на 2026/27 учебный год. В них вошли "Разговоры о важном" – с 1-го по 11-й класс, один час в неделю; "Россия – мои горизонты" – с 6-го по 11-й класс, один час в неделю; "Орлята России" – в 1-м классе один час, во 2–4-х классах два часа в неделю.