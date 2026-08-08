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08 августа, 09:36

Политика

МИД РФ заявил о попытках Запада и Киева втянуть Грузию в авантюры

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Запад и Киев пытаются втянуть Грузию в кровавые авантюры в Закавказье. Об этом заявила пресс-служба МИД РФ.

В связи с этим ведомство призвало выработать соглашения о неприменении силы между Грузией, Абхазией и Южной Осетией, чтобы избежать повторения вооруженного конфликта 2008 года.

"Эти задачи приобретают особую значимость на фоне попыток западников, нацистского режима в Киеве и грузинских радикальных политических сил втянуть Тбилиси в новые кровавые авантюры на Южном Кавказе", – указано в сообщении.

В МИД РФ подчеркнули, что Москва готова оказывать всесторонне содействие переговорам между Тбилиси, Сухумом и Цхинвалом, а также укреплению доверия в интересах безопасности на Южном Кавказе.

"Фиксируются заявления руководства Грузии о необходимости примирения с абхазами и югоосетинами, которые вселяют надежду на то, что указанная трансформация подходов не останется на уровне деклараций, а будет подкреплена конкретными практическими делами по урегулированию отношений с Абхазией и Южной Осетией", – добавило ведомство.

Ранее в МИД РФ указывали, что Москва всерьез настроена на нормализацию отношений с Тбилиси, если последний не станет разменной монетой в играх против России. По словам директора четвертого департамента стран СНГ ведомства Михаила Калугина, российская сторона стремится к стабильным отношениям с Грузией, а та в свою очередь демонстрирует здоровый прагматизм и тенденцию к многовекторности во внешних делах.

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