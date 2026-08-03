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Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что грузинская оппозиция "полностью развалилась" и теперь ее представители конфликтуют между собой. Его слова приводит РИА Новости.

"Если раньше эта оппозиция не нравилась грузинскому народу, то теперь они не нравятся уже друг другу. Они увидели друг в друге то, что грузинский народ видел в них долгое время. Они распознали друг в друге людей без родины, поэтому больше не нравятся друг другу", – сказал Кобахидзе.

По словам премьера, причиной внутреннего противостояния в оппозиционной среде стала борьба за собственные позиции "перед своими покровителями".

Ранее в МИД России указали, что власти Грузии публично признали, что Запад требовал от Тбилиси открытия второго фронта против Москвы.

В ведомстве добавили, что признание Грузии "показательно". В это же время Россия продолжает работу по восстановлению отношений Грузии с Абхазией и Южной Осетией в формате международных дискуссий по безопасности и стабильности.