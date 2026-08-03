МВД перечислило, какие данные не следует публиковать в соцсетях

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Россиянам не стоит указывать в социальных сетях адреса проживания, учебы и работы, а также делиться информацией о семье и близких. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы МВД России.

В ведомстве пояснили, что от излишней откровенности в интернете стоит воздержаться из-за вербовщиков. Злоумышленники выстраивают психологический портрет потенциальной жертвы, используя данные, опубликованные в открытом доступе.

Помимо адресов и мест работы, в МВД рекомендовали не распространять в открытых источниках и чатах свои политические и религиозные взгляды, а также игнорировать вопросы личного характера от незнакомцев.

Полиция также призвала граждан всегда проверять, кому принадлежит профиль собеседника, когда и где был зарегистрирован его аккаунт. Кроме того, не следует отвечать на сообщения от незнакомцев – лучше сразу вносить их в "черный список". О подозрительной активности в соцсетях в МВД советуют уведомлять модераторов площадки.

Ранее сообщалось, что количество преступлений, совершенных с использованием социальных сетей и мессенджеров, снизилось в России на 58% за первые 6 месяцев 2026 года.

За этот период органы внутренних дел зарегистрировали 98 тысяч подобных фактов. В МВД уточнили, что среди типичных мошеннических схем – применение фишинговых ссылок и попытки выманить у пользователей коды из СМС-сообщений для получения доступа к их аккаунтам.