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03 августа, 09:43

Транспорт

Минтранс создал штаб для координации перевозок в Азово-Черноморском бассейне

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Андрей Пронин

Минтранс России организовал работу специального штаба для координации грузовых перевозок в Азово-Черноморском бассейне на фоне атак БПЛА, сообщила пресс-служба ведомства.

Министерство принимает все необходимые меры для поддержания грузовой логистики в Азово‑Черноморском бассейне на фоне напряженной обстановки в акватории Азовского моря. Для координации перевозок создан специальный штаб.

По данным ведомства, в задачи штаба входит формирование альтернативных логистических маршрутов и перенаправление грузопотоков на иные виды транспорта.

Ранее сообщалось, что над территорией России в ночь на 2 августа было уничтожено 635 украинских дронов. В частности, их перехватили над территорией Крыма и Краснодарского края, Ростовской, Саратовской и Тульской областями, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

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